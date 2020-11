Ventiduesimo risultato utile consecutivo per l'Italia: non accadeva da luglio 2006 con Lippi

Italia al ventiduesimo risultato utile consecutivo. La vittoria contro la Bosnia ha allungato la striscia degli azzurri che non riuscivano a mettere insieme così tante gare senza sconfitte dal luglio 2006, mese della vittoria del Mondiale in Germania. Un buon auspicio in vista dell'Europeo, con Mancini che punta davvero in alto.