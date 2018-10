Ventura e il Chievo più brutto della stagione: come può funzionare?

© foto di www.imagephotoagency.it

Piove sul bagnato e spariamo sulla croce rossa. Che non sia l'anno di Ventura, non lo scopriamo certo oggi: qualche indizio l'avevamo avuto già mentre i calciatori dell'Italia seguivano i Mondiali alla tv. Che lo stesso valga per il Chievo, altrettanto: al di là della penalizzazione, il -1 in classifica fotografa la condizione di una squadra che non ha fatto, e non sembra intenzionata a fare, nulla per salvarsi.

L'esordio dell'ex ct al Bentegodi non poteva essere peggiore: contro un'Atalanta che prima di oggi era considerata in crisi, è finita 5-1 per la Dea e al Chievo sono stati sufficienti 40 minuti per andare del tutto in bambola. Prima i due gol subiti, poi l'espulsione di Barba: la partita era già finita all'intervallo e non è successo nulla che potesse cambiarne la storia. Ancora una volta, non serve scendere sul campo delle qualità tecniche, oggettivamente poche: ai clivensi è mancata la grinta, e questo è un problema che nessun allenatore vorrebbe avere.

Senza infierire sul momento no di Ventura, è un dato di fatto che il suo prima Chievo sia stato anche il Chievo più brutto della stagione. Alla faccia della svolta, che ogni società spera di dare col cambio di allenatore. Sono due parabole in fase calante che si incontrano nel momento più basso del rispettivo percorso. È troppo presto per un bilancio? Certo che sì, ma quasi quindici giorni di lavoro non sono pochi, per dare nuova linfa a una squadra già in difficoltà. D'altra parte, Ventura ha esperienza e le sue carte da giocare: il disastro Italia non può cancellare i capolavori con Bari e Torino. Il Chievo, inoltre, non potrà essere sempre così brutto come quello visto oggi. Al momento, però, non c'è nulla che faccia pensare che il connubio possa funzionare. E la missione sembra davvero impossibile.