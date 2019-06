Verona, martedì le visite mediche per il neo acquisto Rrahmani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo per il Verona che è vicinissimo all’acquisto di Amir Rrahmani, difensore della Dinamo Zagabria, kosovaro classe 1994. Il giocatore, come riportato da Sky Sport, martedì sarà in città per svolgere le visite mediche. Costo dell’operazione 2,1 milioni di euro, battuta la concorrenza di Celtic e Standard Liegi.