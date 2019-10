Verona, Pessina: "Juric? Tante somiglianze con il calcio di Gasperini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Pessina, centrocampista del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Abbiamo creato tanto, poi Kumbulla non ci è arrivato. Sono arrivato in spaccata, non era semplice. Non ho scuse, devo fare gol. Me la sono ttrovata lì all'ultimo. Non sto trovando con facilità la via del gol, provo ad inserirmi nei limiti del possibile. Ci ho provato, ma non basta. Dobbiamo dare tutti di più".

Manca Miguel Veloso?

"La nostra identità è quella. Abbiamo giocato bene e creato tanto, penso che l'abbiamo tenuta sempre noi, dimostra il fatto che ci stiamo allenando bene sotto tutti i punti di vista. Il Sassuolo ha fatto bene contro tutti, noi ripartiremo da questa prestazione".

Ci sono similitudini tra il calcio di Gasperini e quello di Juric?

"Ci sono tantissime somiglianze, noi marchiamo tanto a uomo. Difficilmente ci schieriamo sotto, andiamo a prenderli. Questo modo è molto simile al calcio di mister Gasperini, mi ha aiutato anche ad inserirmi. Ho saputo prendere queste caratteristiche e metterle a disposizione della squadra".