Verona-Sampdoria 1-0 al 45', Kumbulla-gol, blucerchiati in difficoltà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Hellas Verona-Sampdoria. Al termine dei primi 45 minuti la squadra di casa conduce per 1-0 grazie alla rete arrivata in avvio firmata Kumbulla.

Largo ai giovani - Qualche sorpresa nelle scelte ufficiali dei due tecnici, con Juric e Di Francesco che danno spazio ai giovani dal primo minuto. Nell'Hellas troviamo Kumbulla dal primo minuto in difesa e Eddie Salcedo in attacco: debutto dal primo minuto per l'ex attaccante di Genoa e Inter. Nella Samp troviamo Bonazzoli in attacco, che dopo aver segnato il primo gol in serie A sul campo della Fiorentina viene schierato dal primo minuto. In difesa c'è il classe '98 Chabot.

Sblocca subito l'Hellas Verona - La squadra di Juric parte forte e prende subito in mano il pallino del gioco. Passano poco meno di 10 minuti e l'Hellas passa in vantaggio. Cross perfetto di Miguel Veloso dalla bandierina, Kumbulla prende il tempo a tutti e di testa batte Audero.

Ottimo Hellas, Samp in difficoltà - Dopo il vantaggio i gialloblù continuano ad attaccare alla ricerca della rete del raddoppio. La Sampdoria, in evidente difficoltà, si difende come può, ma non riesce a far male in attacco. Quagliarella, capocannoniere lo scorso anno, viene annullato da Kumbulla.

Che giocata di Amrabat - Nel finale il Verona sfiora il vantaggio. Giocata pazzesca di Amrabat che salta mezzo centrocampo blucerchiato, apertura per Stepinski e conclusione potente. Bravo Audero a mettere in angolo. È l'ultima emozione del primo tempo, che termina 1-0 in favore dell'Hellas Verona.