Verona-Sassuolo 0-2, le pagelle: Berardi momento d'oro, Zaccagni non basta

Verona-Sassuolo 0-2 (42' Boga, 76' Berardi)

HELLAS VERONA

Silvestri 6 - Non ha colpe sulle reti subite: due magie di Boga e Berardi sulle quali il portiere del Verona non sarebbe mai potuto arrivare.

Dawidowicz 5,5 - Male in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo. Lascia troppo spazio a Boga, che ringrazia, prende la mira e manda il pallone in fondo alla rete.

Magnani 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo in fase difensiva. Lascia troppa iniziativa a Berardi in occasione del raddoppio del Sassuolo.

Ceccherini 6 - Sempre attento e preciso, sbaglia poco e nulla in difesa.(Dal 67' Udogie 6 - Entra bene in partita, cercando di aiutare la squadra con la sua forza fisica.)

Dimarco 6 - Tanti cross dalla sua parte. Uno, svirgolato, si trasforma in un tiro che per poco beffa Consigli. I

Barák 6 - Non ha segnato, e questa è una novità. Nonostante questo, davanti, restare sempre fra i più pericolosi del Verona.

Ilic 6 - Passano 5 minuti e sfiora il gol. La sua conclusione dal limite si stampa sul palo. (Dal 67' Veloso 6,5 - Torna in campo e sfiora il gol. La sua punizione si stampa sulla traversa. Il rientro del portoghese è sicuramente una bella notizia per Juric.)

Tamèze 5,5 - Ci mette il fisico e la corsa, ma sbaglia qualcosa di troppo in fase di appoggio.

Zaccagni 6,5 - Il migliore del Verona, sicuramente il giocatore che ha dato qualche grattacapo in più alla difesa del Sassuolo.

Di Carmine 6 - Cerca di tenere la squadra alta, ma viene preso nella morsa dei centrali del Sassuolo(Dal 78' Salcedo S.V)

Kalinic 6 - Sfortunato l'attaccante croato, costretto ad uscire dopo la mezz'ora per un problema muscolare. (Dal 37' Colley 5,5 - È giovane ed ha talento, ma oggi non è riuscito ad esprimerlo)

Ivan Juric 6 - Le tante assenze ed i quattro legni colpiti sono un alibi per il tecnico del Verona. Nel primo tempo incarta il Sassuolo con un 4-4-2 quasi perfetto. I gol del Sassuolo arrivano da errori dei singoli.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Sempre attento e reattivo, quando non arriva sul pallone viene aiutato dai pali.

Toljan 5 - Tanti errori, troppi, per il difensore del Sassuolo che viene richiamato in panchina a metà ripresa.(Dal 64' Ayhan 6 - Entra bene e porta maggior sicurezza al reparto)

Chiriches 7 - Il migliore in difesa per il Sassuolo. Gioca di anticipo, scivolate perfette ed efficaci. Un gigante insuperabile.

Ferrari 6,5 - Insieme al compagno di reparto ingabbia gli attaccanti del Verona.

Rogério 6 - Gara ordinata e senza sbavature soprattutto in fase difensiva.

López 6,5 - Giocate di classe e qualità per il folletto del Sassuolo. Un giocatore di livello superiore, una gioia per gli occhi. (Dall'80' Obiang S.V)

Locatelli 5,5 - In calo rispetto alla ultime, splendide, prestazioni.

Berardi 7,5 - Continua l'ottimo momento di forma per il capitano del Sassuolo: suo l'assist vincente per la rete di Boga. Nella ripresa chiude i conti con una splendida rete che porta il Sassuolo in testa alla classifica per la prima volta nella sua storia.

Djuricic 5,5 - Giornata no per il talento del Sassuolo, che non riesce mai ad entrare nel vivo della partita. (Dal 74' TraoreS.V)

Boga 7 - Alla prima occasione punisce il Sassuolo. Lasciato incredibilmente libero di calciare, manda il pallone sotto l'incrocio con un bellissimo destro a giro. (Dall'80' Marlon S.V)

Raspadori 5,5 - Sostituire Caputo non è facile per nessuno. Il giovane talento paga anche la stanchezza dopo i tanti impegni con la nazionale. (Dal 74' Muldur S.V)

Roberto De Zerbi 7 - Nel primo tempo viene imbrigliato da Juric, nella ripresa cambia e chiude la partita grazie al solito Berardi. Il suo Sassuolo gioca bene, fa divertire e per la prima volta è in testa al campionato di serie A.