Verona, servono 35 milioni totali per Kumbulla. L'Inter in leggero vantaggio sulla Juventus

Sky Sport fa il punto di mercato sul futuro di Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona molto ambito da varie realtà italiane. Secondo l'emittente satellitare in questo momento in vantaggio su tutte, soprattutto la Juventus, ci sarebbe l'Inter, che avrebbe presentato un'offerta con soldi e giocatori sul piatto, inserendo in più la possibilità di lasciare un'altra stagione il ragazzo in prestito al Verona. Il club veneto, da par suo, avrebbe reso nota la cifra esatta che servirebbe per ottenere il giovane centrale: 28 milioni di euro più 7 di bonus, per un totale di 35.