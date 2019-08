Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le principali dichiarazioni del centrocampista gialloblù Miguel Veloso, rilasciate al termine di Hellas Verona-Cremonese, III Turno della Coppa Italia 2019/20: "La partita? Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo, su cui possiamo ancora migliorare e in cui abbiamo avuto tantissime palle gol non sfruttate, mentre nella ripresa non siamo stati in grado di gestire il gioco e siamo calati fisicamente. A che punto è il Verona? Il nostro grande obiettivo è la salvezza e vogliamo imparare dai nostri errori, guarderemo con il mister questa partita e ciò che non abbiamo fatto bene. Da domenica inizia la nostra grande avventura per la salvezza. Badu? Dispiace a tutto il gruppo, è un grande giocatore e una grande persona: speriamo possa recuperare in fretta per darci una mano".