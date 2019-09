Verso Atletico-Juve, le ultime di formazione: dubbi Pjanic e Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus attesa dall'esordio stagione in Champions a Madrid contro l'Atletico - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non sarà troppo diversa da quella di questo inizio. Certo, mancherà Douglas Costa, fuori per almeno 30 giorni: per sostituirlo, ballottaggio tra Bernardeschi e Cuadrado. In mezzo, invece, resta un dubbio su Pjanic, che sta meglio dopo il dolore che lo ha costretto a uscire a Firenze. Può farcela ma, in caso contrario, è pronto Bentancur. Gli altri uomini dovrebbero essere quelli di sabato, con Higuain vicino a Ronaldo - il Pipita si è allenato al 100%, ma Dybala spera - e Bonucci più De Ligt dietro.

L’Atletico invece ha pensieri in attacco. Nel 4-3-1-2, con Lemar trequartista vicino a João Felix e Diego Costa, non dovrebbe esserci Morata, che non si è visto ieri in campo. Dopo aver riposato domenica, ieri l’Atletico ha passato gran parte della sessione in palestra. Thomas Partey, invece, sembra destinato a essere presente domani. Nella formazione più probabile, ecco Trippier-Savic-Gimenez-Renan Lodi in difesa, Koke-Partey-Saul a metà campo. Nell’attesa, appuntamenti di oggi: la Juve arriverà a Madrid nel pomeriggio e Sarri sarà in conferenza alle 18.45. Un’ora dopo, toccherà a Simeone.