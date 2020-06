Verso Bologna-Juve, De Sciglio e Rabiot si candidano per una maglia da titolare

Maurizio Sarri spera nel recupero, seppur in parte, di Gonzalo Higuain per la sfida di lunedì contro il Bologna. L’argentino darebbe un’opportunità in più in attacco, utile per affiancare a Cristiano Ronaldo un elemento che può liberargli l’area di rigore avversaria. Per il resto il tecnico bianconero dovrà affidarsi agli uomini che più stanno meglio in questa difficile ripresa. De Sciglio è pronto a prendersi cura della fascia sinistra al posto di Alex Sandro, Rabiot vorrebbe un’opportunità dal primo minuto a centrocampo. Il francese potrebbe cominciare da mezzala destra, con Bentancur in regia.