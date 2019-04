Verso Inter-Roma, Spalletti: "Dzeko? E' un avversario temibilissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, parlando anche di Dzeko: "Se è un giocatore che vorrebbe nella sua squadra? "Parliamo dei nostri giocatori. Edin è un avversario temibilissimo. Noi abbiamo Lautaro e Icardi che stanno facendo molto bene, Keita ha svolto correttamente il suo lavoro. Per il mercato chiedete ad Ausilio".