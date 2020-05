Via Elseid Hysaj, dentro Davide Faraoni? Il Napoli ci pensa: ecco i dati a confronto

Il Napoli nella prossima stagione potrebbe ripartire con un nuovo terzino destro. Al club partenopeo piace Davide Faraoni, che in questa stagione sta ricoprendo il ruolo di esterno di centrocampo nel 3-5-2 di Juric, e potrebbe affondare il colpo dopo la cessione di Elseid Hysaj. Uno scenario prospettato anche da Mario Giuffredi, procuratore dei due calciatori: "Piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino il Napoli deve cedere Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a prendere il suo posto".

In questa stagione, a differenza di Faroni, Hysaj non ha avuto il posto assicurato. Anzi. Ha giocato la metà delle partite di campionato fin qui disputate dal Napoli (e non tutte dall'inizio) e dati alla mano ha fatto peggio di Faraoni che, invece, è sempre stato punto fermo dell'Hellas Verona. A favore del laterale classe '91 praticamente tutti i dati offensivi, ma ciò che balza all'occhio è soprattutto la sua costante partecipazione alla manovra offensiva della squadra scaligera.

Tra i parametri difensivi, Hysaj ha fin qui fatto meglio solo nei dati relativi alle palle perse, tallone d'Achille di Faraoni che però ha dalla sua le intercettazioni e, soprattutto, rispetto al terzino albanese è costantemente nel vivo della manovra quando l'Hellas riparte dal basso. Di seguito i dati a confronto.