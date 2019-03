Viareggio Cup - Fuori i giganti: Fiorentina e Inter crollano a sorpresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata una giornata intensa e ricchissima di sorprese quella di ieri alla Viareggio Cup, dove si sono giocati i quarti di finale con entrambe le finaliste dell'anno scorso clamorosamente eliminate. Bene invece le due rossoblù, Bologna e Genoa, che tengono alta la bandiera italiana coi successi su Braga e Berekum Chelsea, faticosi ma meritati. Il Grifone se la vede bruttissima dopo il pari a tempo scaduto di Attuquaye ma ai rigori riesce a spuntarla e guadagnarsi la semifinale, mentre la vittoria del Bologna è stata ardua ma limpida e portata a termine entro i novanta minuti regolamentari.

Chi non è riuscito a proseguire la tradizione italiana è invece l'Inter, clamorosamente sconfitta contro il Bruges dopo novanta minuti vibranti che hanno visto però gli ospiti condurre sin dai primissimi minuti e dilagare nel finale coi gol del 2 e 3 a 0, il risultato finale. La formazione nerazzurra dunque vede sfumare il secondo obiettivo stagionale e Madonna non può certo appellarsi solo alle tante assenze per le nazionali. Che di certo hanno influito sul risultato dell'altro risultato a sorpresa di giornata, il successo del Parma contro la Fiorentina, nettissimo, mai in discussione e che nel finale è diventato persino una goleada per gli uomini di Catalano. Viola irriconoscibili, sotto ritmo ed evidentemente provati dalla gran gara giocata tre giorni prima contro il Torino. Le semifinali scaturite dunque sono Bruges-Bologna e Genoa-Parma: belgi e liguri partono coi favori del pronostico, ma in questo torneo ormai la sorpresa è sempre dietro l'angolo.

Inter-Bruges 0-3

(5' aut. Gianelli aut., 83' Appiah, 86' De Wolf)

Bologna-Braga 1-0

(85' Cossalter)

Fiorentina-Parma 1-4

(12' Tardivo (P), 55' Ferrarini (F), 65', 70' Camara (P), 78' Chiacchio (P))

Genoa-Berekum Chelsea 1-1 (4-2 d.c.r.)

(25' rig. Bianchi (G), 90'+3 Attuquaye (B))