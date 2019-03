Viareggio Cup - Parma-Genoa 2-3, Delinho porta i rossoblù in finale

Fonte: dall'inviato a Forte dei Marmi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il Genoa Primavera la prima finalista della 71^ edizione di Viareggio Cup, grazie al successo in rimonta maturato a Forte dei Marmi questo pomeriggio. Una vittoria firmata Delinho, giocatore su cui si sta muovendo già il Milan, con un destro volante in grado di fulminare Corvi e punire il Parma ben oltre i propri demeriti. La squadra di Catalano esce comunque a testa altissima dopo altri novanta minuti giocati assolutamente alla pari contro una formazione di categoria superiori e che sfruttato al massimo gli episodi della sfida.

PARMA AVANTI - La gara passa subito nelle mani del Parma, abile a dialogare a centrocampo e rapido nella transizione offensiva. La squadra di Catalano tuttavia difetta in precisione e tuti i primi tentativi di fare male terminano ampiamente a lato, mentre al primo tiro il Genoa fa centro: Adamoli si infila in un corridoio davanti all'area di rigore e di destro tira sul primo palo, sorprendendo Corvi. La reazione del Parma però è veemente e si concretizza subito: Tardivo sfrutta un buco difensivo rossoblù, salta netto un difensore e col sinistro insacca alle spalle di Raccichini. Passano cinque minuti ed arriva il bis: crociati ancora devastanti a destra, cross al centro di Davitti e girata sul secondo palo di Camara, che fa 2 a 1 e diventa capocannoniere della manifestazione.

RIMONTONE ROSSOBLU - Tutt'altro Genoa al rientro in campo e il pari arriva subito. Karic batte un corner teso e Szabò trova la spizzata di testa che inganna Corvi sul palo lontano. I rossoblù insistono ma non riescono a essere incisivi sotto porta, mentre il Parma paga lo sforzo del primo tempo e si limita ad agire di rimessa. Sui piedi di Davitti l'occasione più ghiotta in contropiede, ma il numero 14 non riesce a sfruttarla appieno. Il gioiellino Camara invece dà fastidio coi calci piazzati, mentre Catalano cambia qualcosa a livello tattico inserendo Montipò, Colley e Chiacchio in rapida successione. I crociatini provano a chiudere davanti ma è il Genoa a passare: dopo un batti e ribatti in area il numero 11 Delinho trova un angolo eccezionale con un destro volante che si infila alla destra di Corvi. Beffa atroce per il Parma, che si ferma ancora in semifinale alla Viareggio Cup.