Vidal in orbita Inter e PSG. Valverde non lo convoca per la prima del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal non è stato convocato da Ernesto Valverde per la prima di Liga del Barcellona contro l'Athletic Bilbao. Il cileno, obiettivo di mercato dell'Inter e possibile contropartita per il PSG nell'operazione Neymar, è rimasto fuori dai 19 blaugrana che stasera affronteranno i baschi a San Mames al pari di Todibo e Arthur (così come Messi e Neto, entrambi infortunati). Nelle scorse ore il tecnico blaugrana si era espresso in modo enigmatico sul centrocampista, affermando in sala stampa: "E' un nostro giocatore. Poi vedremo cosa succederà".