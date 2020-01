Vidal subito, Eriksen a giugno. Il piano dell'Inter per far felice Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal subito, per provare a strappare lo Scudetto alla Juve. Christian Eriksen in estatre, per tornare al top anche in Europa. E' questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il piano dell'Inter in vista del prossimo futuro. Con il Barcellona l'accordo per il cileno è vicino, mentre per Eriksen servirà lavorare tanto e bene, vista la concorrenza: da oggi le società interessate in vista di giugno possono provare ad accordarsi con lui e l'Inter è fra queste. Ma le altre pretendenti, dal Manchester United a Real Madrid e Barcellona, non staranno a guardare. E lo stesso danese, per dire sì, chiederà uno stipendio extralarge: quinquennale da 15 milioni a stagione. Ecco perché, nonostante l'interesse, chiudere il colpo Eriksen sarà molto complicato per Ausilio e Marotta.