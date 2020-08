Vidal tra Juve e Inter. L'entourage: "Conte chiama per convincerlo, ma vorrebbe tornare a Torino"

Quale futuro per Arturo Vidal? Ronald Koeman l'ha inserito nella lista dei sacrificabili, pertanto il Barcellona è ben disposto a lasciarlo andare via. Juventus e soprattutto Inter vengono accostate al centrocampista cileno, che se dovesse scegliere tornerebbe in bianconero. Lo riferisce a La Cuarta un membro dell'entourage dell'ex Bayern Monaco: "Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per cercare di convincerlo però Vidal vuole essere sicuro di fare qualcosa in grande in Champions prima di dare una risposta. Quello che lo attrae però è l'idea di tornare alla Juve. Da un lato c'è la possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e provare a vincere la Champions League. Dall'altra il fatto che torni a casa, dove tutti lo conoscono", si legge su FcInterNews.it.