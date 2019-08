VIDEO - Cagliari, ecco Naithan Nandez: è in partenza per l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa notte Naithan Nandez ha giocato l'ultima gara con la maglia del Boca Juniors, contribuendo al successo Xeneizes contro l'Atletico Paranaense in Libertadores. Quindi il saluto commosso al pubblico della Bombonera al termine del match e ora la partenza per l'Italia dove ad attenderlo c'è appunto il Cagliari. Nel video di Tyc Sports si vede il centrocampista all'aeroporto di Ezeiza in procinto di imbarcarsi per l'Uruguay. Nandez arriverà così a Montevideo e da lì prenderà un nuovo volo con destinazione Italia.