VIDEO - Falcao: "Sto con Ancelotti. Roma, rimonta possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma, ha parlato dal Goldenfoot a Montecarlo, partendo dai giallorossi e affrontando anche il capitolo legato al momento negativo del Napoli del suo ex compagno di squadra Ancelotti: "La Roma ha una tifoseria che ti obbliga a giocare bene. Il quinto posto? Può rimontare ma Juve e Inter sono molto avanti. Poi c'è il Cagliari che sta facendo un bel campionato. La stagione è lunga, basta mantenere un buon livello nel tempo. Ancelotti? Per me è un fratello, ha una competenza straordinaria. Tutti i giocatori allenati da Carlo ne parlano bene, sa come fare con i vari calciatori. Non so esattamente cosa stia succedendo adesso a Napoli ma senza sapere sono dalla parte di Ancelotti (ride ndr). Paquetà? Non so cosa consigliargli, è difficile. Gli auguro che possa presto giocare con la maglia del Milan come faceva anche in Brasile".