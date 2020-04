VIDEO - Inter, Lukaku chiama Lautaro dal balcone e l'argentino si affaccia

Affiatamento fuori e dentro al campo. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non sono solo una grande coppia-gol, implacabile sul terreno verde ma sono anche molto amici. Lo dimostra l'esilarante siparietto che si è consumato con l'attaccante belga, in quarantena dopo il suo ritorno dal suo paese natale, che si è affacciato dalla finestra chiamando a gran voce "Lauti!!". La risposta dell'argentino non si è fatta attendere. Il numero 10 dell'Inter si è sporto anche lui dal balcone. Il Toro ha poi pubblicato la scena su Instagram con il commento scherzoso: "Ritorna dentro che sennò voli di sotto!".

