VIDEO - Juve, tutte le volte in cui Allegri ha detto: "Rimango"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro la Roma, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri aveva parlato di idee chiare sulla Juventus della prossima stagione: "La nuova Juventus? Io ce l'ho in mente da sei mesi. Chiaramente non ve lo posso dire, poi è chiaro che dobbiamo parlare con il presidente. Quando ci vedremo parleremo di tutto. Domani c'è la Roma, è una bella partita. Poi ci sarà la festa con l'Atalanta, sarà bella da vedere... una cosa diversa che potranno gustarsi i tifosi anche da casa". Una posizione più volte ribadita, come dimostra il video di seguito riportato: