Darko Lazovic, esterno del Genoa, ha parlato dell'ex compagno di squadra Krzysztof Piatek: "Lo ringraziamo per i gol che ha fatto, ma adesso non c'è più . Sono arrivati Sanabria e altri giocatori, dobbiamo guardare avanti. Piatek è un grande giocatore, lavora bene, ha fame di gol e lo dimostra in ogni partita. Spero continui a fare tanti gol, è un grande giocatore e un grande uomo".