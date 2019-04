VIDEO - Milan-Lazio, fuori dal Meazza cori razzisti contro Bakayoko

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cori poco edificanti all'esterno dello stadio Meazza: si riconosce un "questa banana qua è per Bakayoko". Non si tratta comunque di un gruppo organizzato, come in occasione dello striscione del pomeriggio, ma di alcuni "cani sciolti". Parole comunque da condannare, vista la tensione alimentata anche da quando accaduto in Corso Buenos Aires (in calce il video realizzato dal nostro inviato). Tra poco più di due ore si gioca Milan-Lazio, sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma a San Siro alle 20.45.