VIDEO - Pioli: "3 o 4 più forti di noi sulla carta". Rivedi Pioli sulla corsa scudetto

Dopo l'ennesima vittoria, questa volta ai gironi di Europa League, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A: "Era molto importante dimostrare di non essere una squadra normale. Dopo il derby abbiamo avuto le stesse motivazioni e gli stessi stimoli. Il nostro è un percorso che deve svilupparsi, pensiamo alla prossima gara, ci sono 3 o 4 squadre più forti di noi ma i pronostici non scendono in campo, questo è solo quello che penso sia sulla carta". Ecco il video.