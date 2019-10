Vieri: "CR7 un mostro, Lukaku compagno ideale. Scudetto? Juve avanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Christian Vieri ha parlato della sfida di domenica sera tra Inter e Juventus, due ex squadre, partendo dagli attacchi delle due squadre e definendo Cristiano Ronaldo "un mostro", mentre Romelu Lukaku "il compagno ideale per tutti". Parentesi poi anche su Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez, con il primo rimasto a Torino dopo un'estate di voci: "Sarebbe stato folle cedere il Pipita, mentre chi boccia Lautaro non sa di calcio".

Capitolo Scudetto: "La Juve è un gradino sopra l'Inter, vediamo se in 3-4 mesi i nerazzurri riusciranno a colmare il gap. Se la Juventus avrà l'ossessione della Champions League la pagherà casa: vincerà chi riuscirà a gestire meglio le pressioni".