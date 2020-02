vedi letture

Vieri: "Sorpreso dalla Lazio: Inzaghi allena sei-sette giocatori da top club"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante biancoceleste Christian Vieri ha parlato anche della sorpresa Lazio, attualmente in lotta per lo Scudetto con Inter e Juventus: "La Lazio mi ha sorpreso. Era impensabile vederla in lotta per lo Scudetto. Complimenti a Tare e a Simone Inzaghi. Hanno sei-sette giocatori da top club, l'undici titolare è di quelli importanti, e quest'anno ci sono anche alcuni ricambi di buonissimo valore".