Vincere la Champions? Sartori: "Gasperini guarda avanti. Vogliamo passare il turno"

Giovanni Sartori, nella sua intervista a Sky Sport ha risposto alla domanda sull'impossibilità di vincere la Champions League. "Non lo so, perché noi dobbiamo ripartire. Se non avessimo avuto questa interruzione saremmo arrivati in una condizione psico-fisica ottimale, lo dimostrano le annate di Gasperini, facciamo finali travolgenti. Avremmo detto la nostra, lo spero anche in questo momento. Cercheremo di passare il turno, l'obiettivo del mister è di guardare avanti. La mentalità dell'allenatore è stata fondamentale - oltre alla proprietà - per raggiungee questi obiettivi, il voler sempre vincere...".