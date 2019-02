Vrsaljko, addio Inter. Fissata l'operazione in Belgio, non sarà riscattato

© foto di PhotoViews

Sime Vrsaljko ha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro. Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna. Il 27enne esterno sarà operato dal professore Lagae e dopo l’intervento farà la rieducazione sempre ad Anversa. Sime, ora in permesso in Croazia, poi andrà a Madrid. Il suo futuro a Milano è già scritto: impossibile pensare che l’Inter versi all’Atletico altri 17,5 milioni entro giugno per il riscatto (dopo i 6,5 pagati per il prestito). I problemi fisici di Vrsaljko, infatti, sono stati veramente troppi: ha giocato soltanto 13 partite per complessivi 912 minuti e i nerazzurri sono dovuti correre ai ripari ingaggiando Cedric al suo posto sulla fascia destra.