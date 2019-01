Vrsaljko: "Sognavo l'Inter fin da piccolo. Sento la responsabilità"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sime Vrsaljko, terzino dell'Inter, è protagonista del matchday program della sfida tra i nerazzurri e il Sassuolo: "La prima volta che ho giocato contro l'Inter era anche la mia prima stagione a Genova. Ti ritrovi ad entrare in uno stadio storico, ad affrontare un top club. Ero contento, motivato, volevo presentarmi nel migliore dei modi".

Poi l'arrivo in nerazzurro: "Lo sognavo fin da piccolo. E adesso sento la responsabilità di indossare la maglia dell'Inter ogni weekend".

Sulla posizione in campo. "Ho fatto praticamente tutti i ruoli: davanti, in mezzo, difensore centrale. Poi però mi hanno spostato terzino e da lì non mi sono più mosso, mi trovo benissimo".