Vucinic torna sul mancato scambio con Guarin: "È mancata solo la firma"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic, ricorda il mancato scambio con Guarin nel gennaio del 2014: "Perché l'affare non è andato in porto? Perché è mancata la firma. Se mi sarebbe piaciuto andare all'Inter? Non lo so. Per come è andata sono felice, non so cosa avrei trovato e come sarebbe finita, magari non andavo ad Abu Dhabi, dove mi sono trovato benissimo"