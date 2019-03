© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo pensiero social di Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi. Instagram nel recente passato era già stato teatro delle idee e degli sfoghi in merito all'oramai noto caso legato a Maurito, chissà quindi che anche questa volta non ci sia un messaggio cifrato dietro: "Non permettere che niente e nessuno ti dica quali passi intraprendere. La gente che non ha mai ottenuto niente farà tutto il possibile per impedirtelo”, le parole dell'argentina.