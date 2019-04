© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le problematiche, al di là di un rendimento sul campo ampiamente all'altezza delle aspettative, erano state troppe e troppo condensate. Le parole, di Wanda, i ritardi di Mauro (multato per il rientro posticipato dopo le ferie di Natale) e i viaggi non autorizzati (a Madrid per Boca-River), ma anche le richieste per un rinnovo di contratto che tutti si aspettavano sarebbe stato una formalità o poco più. La soap intorno a Mauro Icardi è destinata a finire a breve, ma l'epilogo potrebbe non piacere a molti, dopo troppe puntate. Dopo i problemi summenzionati, evidenzia la Gazzetta dello Sport, inevitabile che anche la fascia di capitano ne uscisse danneggiata o comunque deteriorata. Tolta dal braccio dell'argentino, sono iniziati i problemi al ginocchio. Spariti anche quelli, ora sembra il momento del ritorno in campo e della fine delle parole, finalmente.