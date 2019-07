Weekend decisivo per De Rossi: Bologna e Fiorentina in attesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà un weekend decisivo per Daniele De Rossi e il suo futuro. Secondo Il Corriere dello Sport, l'ex capitano giallorosso potrebbe annunciare il ritiro oppure accettare una delle offerte che gli sono arrivate nelle ultime settimane. Le alternative non mancano, ma la tentazione di appendere gli scarpini al chiodo c'è, per restare un simbolo eterno di Roma e della Roma.

Mantenersi in forma - De Rossi, intanto, si è allenato in vacanza, sia alle Maldive che nel centro CONI romano. Fiorentina e Bologna continuano a pensarci, mentre all'estero Los Angeles e Boca Juniors hanno manifestato grande interesse. Le scelta arriverà presto, la strada per il "dopo" è già tracciata e porta dritta in panchina.