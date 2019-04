© foto di Federico Gaetano

Wesley si avvicina alla Lazio, ancora di più dopo aver annunciato l'addio al Bruges. C’è da stabilire la cifra della cessione, la valutazione s’aggira attorno ai 20-22 milioni. L’attaccante brasiliano, parlando al portale Het Belang van Limburg, ha mandato ulteriori messaggi: "Ho letto il mio nome associato a tante squadre. Ovviamente è completamente diverso andare in Cina rispetto ad un altro Paese europeo. Il mio futuro? Una volta ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra e si è aperto un caso. Ho sempre seguito da vicino la Premier League, ma sono aperto anche ad altre cose, non escludo nulla...". E secondo il Corriere dello Sport, Tare ha già speso una nuova promessa di acquisto, ma è legata alla Champions. Solo con lo sbarco nella grande Europa la Lazio potrebbe sborsare 20 milioni per acquistare solo un attaccante.