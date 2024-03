Yildiz brilla con la Turchia: ora vuole riprendersi la Juve

La pausa della nazionali può restituire a Massimiliano Allegri un Kenan Yildiz totalmente rivitalizzato. Infatti, il classe 2005 della Juventus ha brillato in amichevole con la sua Turchia a Budapest contro l’Ungheria. Vincenzo Montella crede tantissimo nel talento bianconero ed ha subito deciso di dargli la maglia da titolare. Kenan Yildiz non si è fatto sfuggire questa grande occasione, nonostante la sconfitta e adesso si candida fortemente per l’Europeo.

Dopo la Turchia Yildiz vuole riprendersi la Juve.

Dopo il periodo d’oro del classe 2005 a cavallo tra il mesi di dicembre e gennaio, il rendimento di Yildiz è leggermente calato, cosa del tutto normale per un ragazzo di soli 18 anni. La gestione di Allegri del talento ex Bayern Monaco nell’ultimo periodo è stata molto cauta e ha preferito farlo subentrare a gara in corso preferendogli spesso Chiesa nell’undici titolare. Per Yildiz non è stato facile incidere e aiutare la sua squadra, viste le parecchie panchine e giocando solo qualche spezzone di partita. Il più delle volte il tecnico livornese ha scelto di inserire il suo numero 15 al posto di Chiesa considerandolo il vero e proprio alter ego dell’ex viola nel suo 3-5-2 di questa stagione. Dopo la sosta la Juventus avrà bisogno della versione di dicembre-gennaio di Yildiz per superare partite molto difficili, ma soprattutto per centrare la qualificazione in Champions e la finale di Coppa Italia.

Yildiz tra il rinnovo e la maglia di numero 10.

Dopo l’ultimo rinnovo contrattuale firmato ad agosto, Yildiz guadagna circa 350mila euro stagionali, ma il club bianconero sembra pronto a offrire un contratto economicamente più importante per trattenere il giocatore e premiarlo per le sue prestazioni e per la sua crescita in campo. Questo investimento non solo potrebbe riconoscere il valore del ragazzo classe 2005, ma potrebbe anche servire allontanare i tanti club che già nel mercato di gennaio si erano interessati all’attaccante della Juventus. Inoltre, la Vecchia Signora, sembra intenzionata a dare ad Yildiz la maglia numero 10 e questo forse sarebbe il riconoscimento più importante da parte della società. Si tratterebbe di una vera e propria consacrazione per l’attuale 15 bianconero che dimostrerebbe ancora una volta tutta la fiducia del club nel talento e nel potenziale del giovane giocatore turco. Il numero 10 è tradizionalmente associato ai giocatori più talentuosi e forti di una squadra, e Yildiz potrebbe vedere il suo nome associato a quello di Platini, Baggio, Del Piero, Tevez, Dybala e Pogba.