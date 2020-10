Younes, addio Napoli: "Non sono il tipo che dice subito sì. Ma l'Eintracht mi ha convinto"

Conferenza stampa in casa Eintracht Francoforte per Amin Younes, arrivato dal Napoli. "Non sono il tipo che dice subito di sì ma qui con l'Eintracht tutto era al suo posto. Il club ci ha provato e ci siamo trovati d'accordo. Non vedo l'ora di conoscere a fondo i ragazzi, il progetto Eintracht mi ha convinto e volevo farne parte. Mister Hutter è una persona equilibrata e chiara, mi farà ambientare senza problemi. Mi dà fiducia e per me è importante. Gli obietgtivi? Arrivare in finale di Europa League qui e giocare a livello internazionale".