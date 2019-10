Fonte: inviato a Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Aspettiamo la scelta del mister”. Amin Younes, in conferenza stampa, non si è sbilanciato sulla possibilità di partire titolare nella sfida di domani tra il suo Napoli e il Red Bull Salisburgo. L’esterno azzurro ha ringraziato Carlo Ancelotti per la fiducia, ma la sua presenza in conferenza stampa, di solito il preludio a un posto da titolare nella partita successiva, potrebbe essere legato a un altro fattore. Linguistico: essendo tedesco, Younes ha avuto la possibilità di rispondere nella propria lingua natia alle domande dei cronisti austriaci. Almeno, questa la spiegazione che filtra dal Napoli. Pretattica o no? Lo scopriremo domani. Younes intanto sogna: “Debuttare in Champions con la maglia del Napoli? Certo, sarebbe speciale”.