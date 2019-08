Younes: "Sogno di affermarmi col Napoli, Ancelotti è come un padre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Amin Younes, ha parlato a Sport Bild: “Il mio sogno è quello di diventare un grande calciatore e di affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra. Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione. Davanti a me ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e Callejon. Purtroppo sono stato sfortunato a causa di un infortunio ma tifosi hanno potuto notarmi nell’ultima parte di stagione che si può contare anche su di me e io farò il possibile per ripagarli della loro fiducia. Ancelotti è come una figura paterna per noi, insieme al figlio Davide ha creato una bellissima atmosfera nel gruppo", le parole riportate da tuttonapoli.net.