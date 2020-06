Zanardi in condizioni gravissime dopo l'incidente. L'ospedale: "Operazione alla testa in corso"

E' ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. A darne importanti aggiornamenti, è direttamente Francesco Giovanni Bova, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena: "Alex Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18 a seguito di un incidente stradale. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia. Con l'evoluzione del caso, daremo tutte le informazioni necessarie".

Le prime ricostruzioni - Sul luogo dell’incidente, avvenuto nel comune di Pienza, è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Dalle prime ricostruzioni sembra che Alex, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion. Alex, dopo aver picchiato la testa, è finito contro l’autocarro, che non è riuscito ad evitare l’impatto.