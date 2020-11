Zapata positivo al Covid, Maran: "Dispiace, Genoa mai venuto fuori da questo momento nero"

Mister Rolando Maran, intervistato dai canali ufficiali del Genoa, ha parlato anche dell'ennesima positività al Covid in casa rossoblù: quella del difensore Cristian Zapata alla vigilia del match con la Roma. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Seguiremo i protocolli come abbiamo fatto finora. Dispiace per Cristian e per tutti noi, non siamo mai venuti fuori del tutto da questo momento nero. Cercheremo però di seguire come sempre tutte le indicazioni per venirne fuori".