© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite de Il Mattino, Gianfranco Zola ha parlato della sfida di domani tra Napoli e Liverpool, in cui gli azzurri contano di timbrare l'accesso agli ottavi di Champions: "Sono notti che possono segnare una rinascita. Insigne è una grave perdita, ma gli azzurri sanno come si può battere il Liverpool, lo hanno già sorpreso in precampionato: loro sono forti in avanti, ma se riescono a non esporsi alle ripartenze possono approfittare di una linea difensiva molto alta e non proprio insuperabile. Elemento chiave? Penso a Callejon".

Il rapporto con Ancelotti: "Tutti dicono che io sono andato via da Parma per Ancelotti ma non è stato così. Io cercavo un posto diverso, volevo ripartire altrove. E ci sono riuscito. Ma per come lo conosco, credo che stia gestendo con la sua solita calma questo momento. È una persona di spessore, l’uomo che sa come uscire fuori da ogni momento".