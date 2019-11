Accordo di partnership tra Lega B e GLS. Balata: "Grande traguardo"

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lega B e GLS insieme per tutta la stagione sportiva 2019/2020. L’accordo di partnership è stato raggiunto oggi e permetterà di legare il secondo campionato nazionale di calcio e l’azienda leader nel settore dei trasporti. Un gradito ritorno visto che la collaborazione è stata già realizzata nella stagione 2017/2018 con ottimi risultati.

Si ripropone quindi una coppia collaudata e che permetterà di far crescere i due brand, oramai sempre più affermati nel panorama nazionale e non solo.

GLS è infatti un’azienda che offre soluzioni di trasporto affidabili sia a livello nazionale, dove sono oltre 150 le sedi e 14 i centri di smistamento, che internazionale. Grazie al suo network, il Gruppo raggiunge 45 Paesi, per la maggior parte attraverso aziende controllate locali, in piccola parte attraverso partner affidabili. L'Europa è il mercato di riferimento; in Nord America GLS è presente in 8 stati e in Canada.

Un’azienda con circa 19.000 impiegati e circa 1.400 sedi nel mondo rappresenta un partner di valore per un campionato, la Serie BKT, che condivide la voglia di essere presenti sul territorio, quella di mettersi in gioco e migliorarsi ed il desiderio di innovazione, sempre partendo dal punto di riferimento rappresentato dalla gente, da tutti quei tifosi che con passione seguono lo sport, a cui Lega B e GLS vogliono far sentire la loro vicinanza.

A tal proposito il presidente Mauro Balata si è detto orgoglioso di questo accordo: “ancora una volta la Lega B raggiunge un grande obiettivo, un traguardo che permetterà di legarsi ad una delle aziende più importanti nel panorama nazionale e non solo. La nostra è una Lega attenta al territorio e ai tifosi, alla gente. E GLS condivide perfettamente queste attenzioni facendole proprie e impegnandosi per mettersi al servizio delle persone. Non possiamo che essere fieri di questo accordo che permetterà alla Lega B e a GLS di crescere insieme e di condividere un’altra appassionante stagione della Serie BKT”.

“Siamo orgogliosi di aver concluso questa partnership con un interlocutore di rilievo come la Lega B italiana – conferma Klaus Schaedle, Group Area Managing Director di GLS – condividiamo a pieno i valori e la sua strategia rivolta al territorio. Questo accordo ci permetterà di far leva al meglio

sulla capillarità territoriale del campionato cadetto per metterci al servizio dei nostri clienti operando sempre più in un’ottica di customer-centricity”.

Il Gruppo GLS

GLS, General Logistics Systems B.V. (sede centrale a Amsterdam), propone servizi di spedizione affidabili e di qualità elevata per oltre 200.000 clienti, integrando servizi di corriere espresso e di logistica. “Collocarsi in una posizione di prestigio a livello di qualità nella logistica delle spedizioni”, questo è il motto di GLS. Con società e partner propri il Gruppo GLS copre 45 Paesi ed è collegato a livello globale tramite partnership sancite da contratto. Grazie alla sua rete distributiva su strada, GLS è un fornitore di servizi di spedizione leader sul mercato europeo. Il Gruppo è presente anche in Canada e sulla costa ovest degli USA. GLS dispone di oltre 70 centri di smistamento centrali e regionali e circa 1.400 Sedi. Ogni giorno circa 19.000 dipendenti, circa 26.000 mezzi e circa 3.500 mezzi di linea per le lunghe distanze sono in strada per GLS. Nell’esercizio 2018/19 GLS ha trasportato 634 milioni di colli e ha ottenuto un fatturato di 3,3 miliardi di euro.