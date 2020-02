Allarme Coronavirus, il medico del Cosenza si dimette: "Non strumentalizziamo la vicenda"

E' allarme coronavirus in Italia, con ripercussioni che hanno riguardato il calcio. E anche trasversalmente il Cosenza.

Come infatti riporta il sito lacnews24.it, infatti, lo storico responsabile sanitario del club, Ippolito Bonofiglio, in carica dal 1990, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, alla vigilia della trasferta di Venezia. Il medico è da qualche giorno febbricitante, e la sua eventuale partenza avrebbe per lui comportato il blocco allo scalo aeroportuale della città lagunare.

"In considerazione dell'importanza della trasferta di sabato, per evitare che la mia mancata partenza potesse essere in qualche modo equivocata o strumentalizzata ho preferito lasciare l’incarico", le parole che Bonofiglio ha rilasciato telefonicamente al sito citato.