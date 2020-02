vedi letture

Allarme Coronavirus, tutto quello che c'è da sapere sulla Serie B

Con l'allarme Coronavirus che si è scatenato in Italia, sono stati adottati, oltre a provvedimenti governativi, anche provvedimenti regionali che ricadono sulle manifestazioni sportive, comprensive, ovviamente, anche del calcio professionistico.

Con tante incognite riguardanti la Serie B, che sta ancora attendendo le "determinazioni delle Autorità Competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà".

Ma la sensazione, dopo il rinvio di una match della 25^ giornata (Ascoli-Cremonese), è che la 26^ sarà regolarmente disputata, seppur con alcune gare a porte chiuse, a cominciare dall'anticipo Entella-Crotone; a rischio, poi, - e per rischio si intende appunto il "porte chiuse" Chievo Verona-Livorno, Cittadella-Cremonese, e Venezia-Cosenza. Per notizie ufficiali, però, occorrerà attendere comunicati.

Diamo intanto un'occhiata, però, a quello che è il prossimo turno:

VENERDI' 28 FEBBRAIO

ORE 21:00

Entella- Crotone

SABATO 29 FEBBRAIO

ORE 15:00

Benevento-Spezia

Cittadella-Cremonese

Empoli-Pordenone

Juve Stabia-Trapani

Pisa-Perugia

Venezia-Cosenza

Ore 18:00

Chievo Verona-Livorno

Frosinone-Salernitana

DOMENICA 1 MARZO

ORE 21:00

Pescara - Ascoli

LA CLASSIFICA

Benevento 60

Frosinone 43

Spezia 41

Crotone 40

Cittadella 39

Salernitana 39

Chievo Verona 37

Pordenone 36

Empoli 36

Entella 35

Perugia 33

Juve Stabia 32

Pescara 32

Ascoli 31*

Venezia 31

Pisa 30

Cremonese 26*

Cosenza 23

Trapani 20

Livorno 14

* una gara in meno