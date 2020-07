Ancora 90' per la salvezza. Sei squadre e due scontri diretti per evitare l'inferno della C

Si deciderà negli ultimi 90' stagionali la lotta salvezza in Serie B. O almeno quello che ne resta perché nonostante la vittoria sul Perugia il Trapani è matematicamente retrocesso in Serie C. I siciliani, autori di una clamorosa seconda parte di stagione, hanno infatti gli scontri diretti a sfavore con tutte le squadre nella medesima zona di graduatoria e solo la restituzione di uno dei due punti tolti dalla Giustizia Sportiva nelle scorse settimane potrà cambiare le cose.

Chi rimane, invece, ancora in corsa è il Cosenza dell'esordiente Roberto Occhiuzzi che con il successo di Empoli rimane pienamente in corsa per il mantenimento della categoria, procrastinando qualsiasi tipo di verdetto all'ultima giornata di campionato in programma venerdì. Stesso discorso per la Juve Stabia che nonostante la sconfitta contro la Cremonese può ancora sperare.

Playout che rimangono al centro dell'attenzione anche per altre società. Dal Venezia attualmente a 47 punti, passando per Ascoli, Perugia e Pescara la salvezza è ancora da conquistare. Negli ultimi 90' o nello spareggio finale. Anche perché il destino ci ha voluto mettere lo zampino con due scontri diretti come Cosenza-Juve Stabia e Venezia-Perugia in programma proprio nel 38^ turno.

C'è dunque ancora tanto da giocarsi in Serie B. Fino all'ultimo respiro. Per non annoiarsi mai.

PROGRAMMA 38^ GIORNATA

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41* RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione