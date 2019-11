Ascol, Zanetti: "Crotone superiore, sconfitta meritata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Ascoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa, dopo il match perso contro il Crotone. Ecco quanto evidenziato da PicenoTime: "Oggi il Crotone ha dimostrato di esserci superiore, anche se aiutato da noi perché i gol li abbiamo regalati. In alcune buone situazioni per noi siamo stati imprecisi, stasera niente da dire, sconfitta meritata. Noi dobbiamo fare di più. I nostri tifosi hanno fatto tanta strada e si aspettano prestazioni diverse. Ci sta la loro contestazione, perché noi possiamo dare di più, lo abbiamo dimostrato".