Ascoli, Bertotto: "Con la Reggiana partita tosta. Mi aspetto maggiore concretezza"

Il tecnico dell’Ascoli Valerio Bertotto ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana partendo dalla defezione di Velios: “Sta molto meglio, ha subito una fortissima botta e stamani è rientrato in città per ulteriori accertamenti, ora saranno i medici a stabilire i tempi di recupero. Tornano a disposizione Avlonitis e Donis, da ieri si allenano con la squadra Buchel e Tupta, fra qualche giorno rientrerà anche Sarzi Puttini, che sta superando dalla contrattura. Abbondanza in difesa? Preferisco avere sempre l’imbarazzo della scelta. - continua Bertotto come si legge sul sito del club - La Reggiana è un’ottima squadra, sta facendo bene, ha un tecnico attento, capace, che sa dare una impronta decisa alla squadra e lo ha dimostrato sin da subito, sarà una partita tosta da affrontare con lo stesso piglio avuto nelle partite precedenti. Mi aspetto però qualcosa di più dal punto di vista della concretezza. Turn over? La qualità generale della rosa è molto alta e considero tutti titolari, quindi non è una parola che fa al caso nostro. È chiaro che nel nostro percorso ci sarà un’alternanza che servirà a mantenere alto il livello fisico. In questo ritengo un vantaggio il poter usufruire delle cinque sostituzioni. Il ritorno dei tifosi allo stadio? Ben venga, domani saranno mille, ma ci auguriamo che a breve possano essere anche di più. Lo sport e la passione vivono non solo in campo attraverso noi, ma anche sugli spalti. Siamo felici di riaccogliere nella nostra casa e nella loro casa tutti i tifosi”.