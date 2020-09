Ascoli, Cavion: "Mi fa piacere l'interesse del Brescia ma sono fiero di vestire questa maglia"

vedi letture

All'intervallo di Ascoli-Brescia, Michele Cavion aveva dato il via alle polemiche rivelando l'interesse della squadra lombarda ma dopo la gara sui social si è giustificato così: "Ci tenevo a scrivere 2 righe in merito alla partita di oggi. Sono molto contento del risultato e del mio goal. Spero che le mie parole a fine primo tempo non siano state fraintese: sono fiero ed orgoglioso di vestire la maglia dell'Ascoli, l'ho dimostrato e lo dimostrerò fino all'ultimo giorno che la indosserò. Intendevo dire che la stima di un club come il Brescia mi faceva piacere perché vuol dire che sto lavorando bene e che il mio impegno viene apprezzato!. Chi mi conosce sa che persona e che professionista sono e credo che in questi 2 anni io lo abbia sempre dimostrato con i fatti, sia fuori che soprattutto in campo!!".