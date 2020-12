Ascoli con calzettoni rossi in memoria del Presidentissimo Rozzi. Rossi: "Ricorda il calcio che fu"

Tra tre giorni, il 18 dicembre, ricorrerà l'anniversario della scomparsa dello storico presidente dell'Ascoli Costantino Rozzi (morto il 18 dicembre 1994), e il club, questa sera in occasione del match contro il Cosenza, lo celebrerà: la squadra, infatti, scenderà in campo con i calzettoni rossi, in memoria di quelli che il presidente indossava allo stadio.

Del ricordo, ne ha parlato in conferenza stampa anche l'attuale tecnico bianconero Delio Rossi: "Il ricordo di un personaggio - perché non stiamo parlando di una persona, ma di un personaggio - che ha fatto la storia. Bisogna avere rispetto per chi ha fatto la storia e lui l’ha fatta nella sua città. Non è facile mettere la faccia nella propria città quando poi vai a comprare il pane, vai dal tabaccaio, perché quando vinci va tutto bene, ma quando perdi… E per tanti anni Rozzi ha fatto conoscere l’Ascoli in tutta Italia e anche in giro per l’Europa. Io mi ritengo un giovane anziano e un anziano giovane quindi per me il calcio è ancora quello delle due del pomeriggio, non quello delle pay TV, quello spezzettato o quello delle gare a mezzogiorno. Per me il calcio - forse sarò un romantico - era quello che in tutte le categorie si giocava alle due e mezzo, sono rimasto a quel tipo di calcio lì e persone come Rozzi me lo ricordano. Che poi le persone come Rozzi sono quelle che rimangono nella storia, perché quelli che non hanno quella statura lì non rimangono nella storia”.