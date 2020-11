Ascoli, contatto con Dionigi per il dopo Bertotto: praticamente zero le chance di un ritorno

Manca oramai solo l’ufficialità per la fine del rapporto fra l’Ascoli e Valerio Bertotto. I cinque punti raccolti in otto giornate sono un bottino troppo misero per accontentare la dirigenza marchigiana che si è già attivata alla ricerca di un sostituto. Stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico lo staff bianconero ha effettuato un sondaggio per il ritorno di Davide Dionigi, ma le chance sono poche a fronte di quelle che portano ad una risoluzione anticipata del contratto ancora in essere fino a giugno.

Per quanto riguarda la sostituzione di Bertotto, dunque, rimangono vive le piste che portano a Rastelli e Bordin.